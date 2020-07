La proposta di legge sull’omo-transfobia, la cosiddetta legge Zan, approderà il prossimo 27 luglio alla Camera. Lo ha deciso – come riporta un’agenzia dell’Ansa – la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Il ddl, depositato in Commissione Giustizia, dovrà attraversare la fase emendativa. Prosegue dunque l’iter parlamentare, che parte in salita, per la contrarietà delle frange omo-transfobiche, dei vescovi e di parte del femminismo italiano.