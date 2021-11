Ospite a “Che tempo che fa?” Lady Gaga ha confermato la sua vicinanza alla comunità LGBTIA+. A sollecitarla, una domanda di Fabio Fazio sulla recente bocciatura del ddl Zan al Senato.

Il conduttore le ha mostrato un video della manifestazione di Milano del 28 ottobre scorso in cui il coro “Checcoro” intona uno dei brani di Lady Gaga più amati: “Born this way”.

Lady Gaga sul ddl Zan: “Continuerò a lottare per voi

Visibilmente commossa, Gaga ha commentato:

“Volevo semplicemente dire una cosa alla comunità LGBTQ+ in Italia: siete i più coraggiosi, siete i più gentili, siete un’ispirazione e che succeda una cosa di questo genere dobbiamo gridare al disastro.

Voi dovete invece essere protetti, a tutti i costi, come tutti gli esseri umani che vivono su questa Terra. Io continuerò a scrivere musica per voi, e la cosa più importante cercherò di lottare per voi”.

Ecco il video tratto da Che tempo che fa