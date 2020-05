 Fico: “Le discriminazioni riguardano tutti: avanti con la legge su omotransfobia”

“Quando si parla di discriminazioni siamo coinvolti tutti e dobbiamo superarle”. Così poco fa a Di Martedì il presidente della Camera Roberto Fico si è espresso riguardo alla legge contro l’omotransfobia.

Com’è noto, la discussione sul disegno di legge presentato dall’onorevole Alessandro Zan (Pd), è prevista alla Camera per metà luglio.

“Dobbiamo andare avanti in una discussione in Parlamento – ha aggiunto Fico-. Il parlamento che oggi deve lavorare nella normalità deve poter parlare anche dei disegni di legge normali”.

Nei giorni scorsi, in occasione dell’Idahobit, se n’è molto parlato e sono arrivate le parole positive del presidente della Repubblica Mattarella e di quello del Consiglio Conte.

Le dichiarazioni di Fico di qualche minuto fa lasciano ben sperare sulla possibilità che, quanto meno inizi davvero il dibattito in aula.