Eternals, arriva la censura nei paesi del Golfo per il supereroe gay

Si dice addolorata Angelina Jolie, che in Eternals interpreta il personaggio di Thena, per la censura del film nei paesi del Golfo Persico. E così si apprende, secondo quanto riportato dalla stampa internazionale, che la presenza di un supereroe dichiaratamente omosessuale ha fatto calare la scure della censura. Arabia Saudita, Qatar e Kuwait hanno chiesto di poter tagliare la scena del bacio tra Phastos (interpretato da Brian Tyree Henry) e il marito sullo schermo, Ben (Haaz Sleiman). La casa di produzione si è però rifiutata di farlo e il trailer del film è sparito dai siti web dei tre paesi. Negli Emirati Arabi Uniti, invece, il film è ancora elencato tra i titoli in arrivo.

Angelina Jolie: “Incomprensibile non vedere la bellezza di quella relazione”

Angelina Jolie

L’omosessualità è ancora ufficialmente illegale in tutto il Golfo e i film che contengono qualsiasi cosa relativa a questioni Lgbt+ vengono spesso ritirati dal rilascio. Intervistata sulla questione, è intervenuta Angelina Jolie. «Sono triste» ha dichiarato l’attrice, riferendosi alle decisioni di quei paesi. «E sono orgogliosa della Marvel per essersi rifiutata di tagliare quelle scene» ha dichiarato ancora. Per la protagonista di Maleficent è incomprensibile non accettare «la famiglia che ha Festo» e non riuscire a vedere «la bellezza di quella relazione e di quell’amore».

Limitazioni per Eternals anche a Singapore

Non sono gli unici paesi, tuttavia, a imporre censure e divieti. A Singapore, apprendiamo da PinkNews, Eternals è stato vietato ai minori di diciotto anni e divenendo, così, il primo film della MCU nella regione a ricevere un tale trattamento. Come fanno notare gli osservatori e le osservatrici, nel film tuttavia compaiono anche immagini di sesso tra personaggi eterosessuali. Mentre la relazione tra Phastos e il marito è tutta raccontata sulle corde della cura parentale e dell’affettività . Evidentemente è solo questo che fa scandalo.