 Elezioni presidenziali USA, eletta la prima donna transgender in Senato

Grande incertezza, nel momento in cui si scrive, riguardo alle elezioni presidenziali americane. Eppure, una piccola certezza possiamo darla: l’elezione della prima donna transgender al Senato degli USA. Stiamo parlando di Sarah McBride, giovane attivista militante nelle file del Partito Democratico degli Stati Uniti.

Elezioni presidenziali, chi è Sarah McBride

Sarah McBride ha 30 anni e, come riporta Repubblica.it, «è la prima senatrice transgender della storia degli Stati Uniti d’America». Eletta in Delaware «con circa il 90% dei voti» McBride «è un’attivista per i diritti delle persone LGBTQI+ ed è considerata la principale sostenitrice della legge dello Stato che vieta ogni tipo di discriminazione in base all’identità di genere». Tra le sue battaglie, ricordiamo quella per l’assistenza sanitaria e la tutela dei minori. Ha scritto anche un libro Tomorrow Will Be Different, in cui racconta le sue battaglie.