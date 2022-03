Andrà in scena al teatro Marconi di Roma l’opera di Roberta Calandra, Dive. Un viaggio, come suggerisce il titolo stesso, attraverso i personaggi più amati dal pubblico e che rientrano nel ruolo di “diva”, appunto, la sapiente regia di Mariano Lamberti ci regalerà «una documentatissima scorribanda nella Hollywood dei ruggenti anni ’30 fino all’intervento del codice Haynes». Il tutto tra «amori saffici “in the closet”, tradimenti, solitudine, passione, censura, religione».

E non solo: a popolare il palcoscenico – insieme aTiziana Sensi nei panni di Greta Garbo, Marit Nissen è Marlene Dietrich, Caterina Gramaglia interpreta Mercedes De Acosta – ci sarà Mariano Gallo, reduce dal successo ottenuto in ambito nazionale (e internazionale) con Drag Race Italia, che interpreterà Cecil Beaton.

Perché Dive

«Partendo dal testo di Roberta Calandra che ambienta la scena negli anni ’30» ha dichiarato Mariano Lamberti, «ho scelto di attualizzare l’opera, riadattandola in una Ball Room degli anni ’80». Il motivo di tale scelta è semplice: «Riconduce al momento di maggior diffusione dell’HIV» ricorda ancora il regista. «Periodo in cui la comunità LGBT, cercando riparo, si riunì al proprio interno, incontrandosi in quei locali spogli che furono appunto le Ballroom».

Luoghi fondamentali, perché «liberi e protetti». Qui «le persone avevano l’opportunità di avere il loro momento di fama e visibilità, riscattando una vita di privazione e malattia». Ispirandosi, ricorda ancora Lamberti, «alle dive di ogni tempo, tra cui Marlene Dietrich e Greta Garbo erano le preferite». Nasce così Dive.

Il calendario degli spettacoli