Una coppia formata da due persone dello stesso sesso non è “elemento ostativo all’adozione”. Cioè, non è un motivo valido per negare l’adozione.

Lo hanno stabilito, ieri, le Sezioni unite della Corte di Cassazione riconoscendo l’adozione di un bambino da parte di una coppia formata da due uomini. I due, un italiano e uno statunitense, sono sposati e hanno adottato un bambino a New York così come consente la legge statunitense.

Le difficoltà in Italia e l’intervento della Cassazione

Giunti in Italia, hanno chiesto la trascrizione del provvedimento di adozione, ma è stata loro negata. A quel punto si sono rivolti alla magistratura fino a quando la Cassazione ha dato loro ragione. L’adozione è valida anche per lo Stato italiano, dunque, e i due sono entrambi papà a pieno titolo del bambino.

Non si parla, dunque, di stepchild adoption (o adozione in casi particolari) come spesso avviene in una coppia dello stesso sesso in cui solo uno dei due è genitore biologico. Si parla, invece, di un’adozione “piena e legittimante” di un bambino nato da un’altra coppia e poi dichiarato adottabile.

La Corte ha, però, ribadito che deve essere escluso il ricorso alla gestazione per altri, come già stabilito in precedenza.

In Italia, nessuna legge sulle adozioni per le coppie dello stesso sesso

In Italia, l’adozione è ancora vietata per le coppie dello stesso sesso e per le persone single. Dopo l’approvazione, nel 2016, della legge sulle unioni civili, sarebbe dovuta iniziare una discussione sulla genitorialità, sia per quanto riguarda le adozioni, sia per il riconoscimento alla nascita dei figli delle famiglie arcobaleno nati grazie a tecniche di procreazione assistita.

Al momento non c’è alcun disegno di legge in discussione in Parlamento.

