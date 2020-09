 “Se un bambino vede 2 uomini baciarsi?” Chiara Ferragni replica a un commento omofobo

Chiara Ferragni difende la scelta della Disney-Pixar di produrre un cartone animato dove si potrà vedere un personaggio omosessuale. Tutto nasce su Instagram, dove una ragazza si dice invece contraria a far vedere ai più piccoli storie in cui compaiono gay e lesbiche. Come riporta Repubblica, «il riferimento è probabilmente al nuovo film di animazione Onward» prodotto dal colosso dei cartoon e «dove appare brevemente una poliziotta da un occhio solo, Officer Specter, che, parlando con altri personaggi, fa sapere di avere una compagna».

La risposta di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni risponde argomentando alla ragazza che ritiene pericoloso raccontare storie “dove insegnano che l’omosessualità è normale“. «Se un bambino vede due uomini baciarsi non diventa gay» scrive l’influencer. «Forse però cresce pensando che due uomini si possono amare come siamo abituati a vedere un uomo che ama una donna, e allo stesso modo come una donna può amare una donna». E ancora: «Se crescendo capisce di essere gay si sentirà più accolto da una società in cui l’amore è amore, senza bisogno di etichette. Avrà meno paura a essere se stesso, a esprimere i suoi sentimenti e capirà che non deve sentirsi sbagliato, e che l’amore è sempre giusto. Che problema c’è se viene insegnato un amore senza confini?”,