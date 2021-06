 Attacco terroristico a pride in Florida, camion contro manifestanti Lgbt+

Un vero e proprio attacco terroristico contro la comunità Lgbt+. Così le autorità locali hanno definito l’episodio che ieri ha funestato la Stonewall Pride Parade di Wilton Manors, nota località turistica per la comunità arcobaleno. Si tratta di un sobborgo Fort Lauderdale, nei pressi di Miami, in Florida. Qui un camion si è scagliato contro la folla subito dopo l’inizio della parata, investendo le persone lì presenti e uccidendo almeno uno dei partecipanti, secondo quanto riporta Fanpage.it

Il sindaco Trantalis: “Attacco terroristico intenzionale”

La polizia valuta ogni pista, dall’attacco intenzionale all’incidente. Di diverso avviso il sindaco Dean Trantalis. Per lui si è trattato di un atto di terrorismo. «Questo è un attacco terroristico alla comunità lgbt» ha ribadito Trantalis «non è affatto un incidente. È stato intenzionale, premeditato ed era mirato a una persona specifica». Ma a chi si riferisce il primo cittadino di Fort Lauderdale?

Debbie Wasserman Schultz nel mirino del killer?

«Secondo una prima ricostruzione» si può leggere sempre su Fanpage, «il camioncino si era allineato ai carri partecipanti, ma poi avrebbe accelerato e colpito diverse persone. Il conducente del mezzo è stato fermato e poi arrestato dalla polizia». Per Trantalis, così come dichiarato a Local 10 News, l’obiettivo dell’attentato sarebbe stata la «deputata democratica Debbie Wasserman Schultz, che era in una decappottabile, ma l’ha mancata per poco». La deputata è figura chiave nella lotta per i diritti delle persone Lgbt+ e delle donne, nonché per il controllo delle armi.