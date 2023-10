Arim 2023, a parco Sempione a Milano la lotta all’HIV a suon di musica

Si terrà il 19 settembre 2023, a Milano, all’Arena Civica di Parco Sempione. Stiamo parlando di ARIM – Aids running in music, una festa dedicata al benessere, allo sport, alla condivisione,

per parlare di prevenzione e raccogliere fondi contro HIV e nuove infezioni. L’evento è un progetto di Anlaids Lombardia ETS e quest’anno si rivolge ai giovani grazie alla collaborazione di APE Milano.

Cos’è Arim

L’evento si terrà a partire dalle 19:00 e sarà, secondo l’organizzazione, «un’occasione per stare bene e fare del bene, incontrandosi, correndo, ballando, ascoltando musica, informandosi, facendo il test che è il primo passo verso la prevenzione».

E dichiara Andrea Gori, presidente Anlaids Lombardia ETS: «Informare le nuove generazioni significa, per Anlaids, immaginare un futuro in cui si possa fermare l’HIV e le infezioni sessualmente trasmissibili e, contemporaneamente, avere un’attenzione sempre maggiore verso le nuove emergenze virali, anche per questo durante la serata saranno tre le postazioni dove effettuare gratuitamente test HIV e HCV (Epatite C), con l’aiuto e il supporto dei volontari Anlaids e diversi i punti dove ricevere informazioni sulla prevenzione».

L’importanza della prevenzione

Prosegue Gori: «Continuare e insistere nel parlare di HIV a tutti e, in particolare, ai ragazzi è una nostra responsabilità. Secondo dati recenti tra i 18 e i 25 anni è stato registrato un sensibile aumento delle infezioni, per questo è necessario non solo continuare a informare correttamente ma anche, cercare di fare incontrare diversi mondi, dalla scuola, allo sport alla musica, perché la partecipazione collettiva concorra a una vittoria a cui possiamo e dobbiamo aspirare».