 All Together Now: in gara il cantautore Selvaggio, che canta contro l’omofobia

Sarà in gara insieme ai dodici concorrenti del talent show All Together Now, condotto da Michelle Hunziker, il cantautore siciliano Selvaggio. Palermitano, ventiseienne, l’artista è già noto sul web con il singolo Amore diverso, «un grido in musica contro l’omo-transfobia». Il brano è stato prodotto da Gianni Testa, Tony Colapinto e Giacomo Eva. Adesso è pronto per apparire sul piccolo schermo.

La gara canora, su Canale 5

«Il musicista che ha cantato la libertà d’amare oltre il pregiudizio, è pronto a dimostrare le sue doti vocali ai quattro giudici speciali» dichiarano dal suo staff. E a valutarne la bravura saranno artisti del rango di «Rita Pavone, Anna Tatangelo e Francesco Renga, pronti a giudicare le voci in erba, insieme al muro umano dei cento artisti capeggiati da J-Ax». Il premio finale è di cinquantamila euro, «per cui Selvaggio è pronto a dar battaglia».

Il brano Amore diverso

Il brano con cui si è fatto conoscere dal pubblico, Amore diverso, ha ottenuto 120.000 visualizzazioni. In esso, Selvaggio «parla di un sentimento provocatoriamente definito “diverso” e ancora da molti come “ingiusto”». Ma poi, si chiede il cantautore, «il giusto che cos’è?» e così di fronte a questo interrogativo, crollano le barriere. In primis, quelle del pregiudizio.