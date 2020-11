 L’Agender 2021: un omaggio a chi si batte per una lingua inclusiva

Halloween è appena finito e Natale non è poi così lontano. Non sappiamo come trascorreremo le prossime feste, anche se ci auguriamo di poterle passare con le persone a cui vogliamo più bene.

Sappiamo, però, come vorremmo che fosse il prossimo anno, (al netto della fine della pandemia ovviamente): più inclusivo.

Per questo il tema che abbiamo scelto per l’Agender 2021 è l’asterisco.

Al centro di infuocati dibattiti, insieme allo scevà (o schwa, ə), tra puritani della lingua e dell’ortografia da una parte, comunità trans, non binaria e intersex e linguist* a caccia di una soluzione dall’altra, l’asterisco è diventato un po’ il simbolo dell’inclusione. Non è né maschile né femminile: può essere quello che vuole chi lo usa, chi lo legge, chi lo sceglie.

Negli ultimi mesi, soprattutto, il tema della mancanza di una forma della lingua italiana che possa rappresentare chi non si identifica né come maschio né come femmina è stato molto dibattuto, a volte con toni apocalittici, spesso con sufficienza. Competenti linguiste sono state e continuano ad essere pubblicamente attaccate per avere posto il tema e per perorare l’uso di soluzioni inclusive.

Per la prima volta, la questione è approdata sui media generalisti (per essere deriso, certo, ma è pur sempre un inizio) e una casa editrice indipendente ha annunciato di volere, da ora in poi, usare lo scevà. Insomma, qualcosa si muove. Lentamente, come siamo abituati da queste parti, ma si muove. Non sappiamo quale soluzione, alla fine, si affermerà ma da qualche parte si deve pur cominciare.

La nostra Agender 2021 è un omaggio a chi ci sta provando, un auspicio di riuscirci presto perché il linguaggio racconta chi siamo, la nostra realtà. E la realtà non è binaria: è molto di più.

Le nuove Agender stanno per arrivare e sono già in prevendita con un’offerta lancio molto speciale da oggi e fino a domenica prossima.

Per ogni ordine fatto entro l’8 novembre che contenga almeno una Agender, riceverete in regalo una borraccia da polso “Sete di diritti”.

E se non volete solo un’Agender, avete a disposizione anche diversi pacchetti da regalare a chi amate o anche a voi, naturalmente!

Vediamoli nel dettaglio:

– All together Pack: Agender da borsa con libro “Bye Bye Bulli”, Spilla Bye Bye Bulli e DVD “Piccolo Uovo”: €18,90 (invece che €26,40)

– Daddies Pack: Agender da borsa con libro “Papà per scelta”: €23,90 (invece di €29,00)

– Venture Pack: Agender da borsa con Gioco Venture: €26,90 (invece di €37,90)

– Super Gender Pack: con sacca “Un sacco gender”, Taccuino Agender e libro “Ti amo in tutti i generi del mondo”: €29,90 (invece di €42,50).

Attenzione! I pack sono in edizione limitata, quindi vi consigliamo di affrettarvi a scegliere il vostro: andate sul Gender Shop!