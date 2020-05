 L’abbraccio di Roberto e sua madre: quella speranza di cui c’era bisogno

Laurearsi al tempo del coronavirus. È ciò che succede a molti ragazzi e a molte ragazze che in questi ultimi mesi hanno dovuto riorganizzare le loro vite, tra lezioni on line, preparazione della tesi e discussione finale. Un momento che, in altri tempi, richiamava attese trepidanti prima che venisse chiamato il proprio nome. Con parenti e amici accanto. A star lì con te, darti coraggio, minimizzare. Prima. E poi l’esplosione della gioia, al momento della proclamazione. Aspettare fuori, cantare coretti. Essere felici, per la gioia di un amico o di un amica. Questo virus ci ha tolto anche questo. Eppure, la vita va avanti. Ed è quello che è successo anche a Roberto. Che si è laureato, ieri, 29 aprile. E ci regala parole che ci fa piacere riportare.

Un abbraccio è diventato qualcosa di pericoloso

«A causa delle restrizioni, oggi un semplice gesto come l’abbraccio è diventato un qualcosa di pericoloso, un qualcosa da evitare, un qualcosa che non è più sicuro per la nostra salute e per la salute degli altri». Comincia così Roberto Andrea Pio Tucci, già presidente del comitato territoriale di Arcigay Le Bigotte di Foggia, e oggi nel direttivo dell’associazione. «Una volta non era così, anzi un’abbraccio era un’abitudine, un qualcosa di quotidiano che ti rapiva e ti caricava di un calore umano indescrivibile», continua. Ventisette anni e una laurea in mediazione linguistica. La corona d’alloro in testa. Giacca e cravatta, un anello al dito. È elegante, Roberto. E arriva il suo momento. Quindi, succede qualcosa di magico.

Quando ci arrabbiavamo, con i nostri genitori…

«Quando eravamo bambini» continua l’attivista «combattevamo per avere un semplice abbraccio dai nostri genitori, e poi da adolescenti ci arrabbiavamo quando i nostri genitori ci abbracciavano in pubblico, perché secondo la nostra mentalità di allora, quella dimostrazione così troppo fisica ci rendeva ancora più piccoli davanti agli occhi degli altri. E comunque, in entrambi i casi, quel gesto c’era e noi ci perdevamo al suo interno, perché ci sentivamo protetti da qualsiasi tipo di pericolo». E ti sembra di vederlo, da bambino e da adolescente. Col broncio, in entrambi i casi.

Tornare a riabbracciare più forte chi amiamo