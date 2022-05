17 maggio, la campagna di Stonewall Glbt contro l’omo-lesbo-bi-transfobia

“Accendi la mente, SPEGNI L’OMOBITRANSFOBIA. Non solo il 17 Maggio!” Questo il claim della campagna, seguita dall’hashtag, #stopomobistransfobia voluta dall’associazione Stonewall GLBT di Siracusa. La quale «invita tutte e tutti a condividere sui social nella speranza che il messaggio diventi virale e stimoli delle importanti riflessioni e soprattutto delle azioni reali e concrete da parte delle istituzioni, per prevenire e contrastare questo fenomeno che colpisce tutte le persone LGBT+».

Perché il 17 maggio, Giornata contro l’omo-lesbo-bi-transfobia

Stonewall GLBT Siracusa ricorda ancora: «Ideata da Louis-Georges Tin, curatore del Dictionnaire de l’homophobie pubblicato nel 2003, la prima Giornata internazionale contro l’omofobia ha avuto luogo il 17 maggio 2004, dopo 14 anni dalla decisione dell’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità ) di rimuovere finalmente l’omosessualità dalla lista delle malattie mentali (17 maggio 1990)». +

Italia, ultima in Europa occidentale per i diritti delle persone Lgbt+

Il direttivo di Stonewall Lgbt Siracusa

E Alessandro Bottaro, presidente dell’associazione siracusana, ricorda: «Dall’ultimo report Ilga Europe, l’Italia si conferma ultima in Europa occidentale, dietro tutti gli altri big europei, per il rispetto e riconoscimento dei diritti umani della comunità Lgbt. Il nostro Paese si classifica al 33esimo posto, su 49 Stati dell’Europa e Asia centrale analizzati».

Secondo l’attivista, «ad aggravare il pessimo posizionamento dell’Italia, ha influito pesantemente il naufragio del ddl Zan, per l’irresponsabile operato della nostra classe politica dirigente che ha anteposto i giochi di palazzo alla dignità ed al rispetto della vita di milioni di persone Lgbtqi+, che ancor oggi subiscono pregiudizi, discriminazioni, violenza fisica e psicologica in tutti gli ambiti, lavorativi, familiari, scolastici, istituzionali e sociali». E conclude il presidente di Stonewall Glbt: «oggi più che mai, occorre celebrare il 17 maggio, per dare un chiaro segnale in controtendenza alle espressioni di odio e di omolesbotransnegatività che ancora attanagliano il nostro Belpaese, sperando di non doverla celebrare più».