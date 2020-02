Arrestate ieri 10 febbraio, per il secondo giorno di seguito, le ragazze di Pussy Riot a San Pietroburgo. In tutto la polizia del 16esimo distretto ha arrestato 13 persone intente a girare un video. Le accuse sono “propaganda gay”, secondo la legge in vigore in Russia, ed estremismo. Il primo fermo c’era stato il 9 febbraio scorso, ma in un video realizzato dentro la stazione di polizia prima che venisse spenta la luce, la promessa delle Pussy Riot era stata netta. “Gireremo comunque quel video”.

⚡️⚡️

Today, 9th of February 2020, St Petersburg, the Russian police broke into the location where Pussy Riot were filming a video for our next single “БЕСИТ / RAGE”. We were accused of “GAY PROPAGANDA” & “EXTREMISM”.

150 activists, mostly female & queer, took part in the shoot pic.twitter.com/KI7OvnGwPI

— 𝖕𝖚𝖘𝖘𝖞 𝖗𝖎𝖔𝖙 (@pussyrrriot) February 10, 2020